Здание колледжа во Владивостоке обрушилось во время ремонта

Здание Промышленного колледжа энергетики и связи во Владивостоке обрушилось во время строительных работ. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности при строительстве (ч.1 ст. 216 УК), сообщили в региональном управлении СКР.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в здании обрушили железобетонные потолочные перекрытия и часть фасада. Сейчас доступ на территорию колледжа ограничен. По информации управления СКР, во время обрушения никто не пострадал.

Здание было введено в эксплуатацию в 1972 году.