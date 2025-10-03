Трамп: США будут получать более $1 трлн в год доходов от пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им импортные пошлины принесут стране доход в размере более $1 трлн в год. Об этом он рассказал в интервью телеканалу One America News.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Фото: Ken Cedeno / Reuters

По его словам, Соединенные Штаты уже получили более $200 млрд за счет взимания тарифов. Пошлины «только начинают приносить плоды», добавил Дональд Трамп.

Господин Трамп неоднократно утверждал, что тарифы на импорт, введенные в отношении большинства стран, являются защитным механизмом для США.

Во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов торговать со всеми странами при условии соблюдения принципов справедливости и взаимности.