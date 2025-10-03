Власти КНР сделали представление генконсулу США в Гонконге за связь с оппозицией
Власти Китая вынесли строгое представление генеральному консулу США в Гонконге Джули Иаде из-за ее контактов с местными оппозиционными силами. Заявление опубликовал Комиссариат МИД КНР в Гонконге.
Специальный уполномоченный Цуй Цзяньчунь призвал американского генконсула уважать международные нормы, не вмешиваться во внутренние дела Китая и дистанцироваться от «сил, выступающих против Китая и дестабилизирующих Гонконг».
Цуй Цзяньчунь выдвинул госпоже Иаде «четыре красных линии», которые включают запрет на встречи с «неподобающими лицами», установление контактов с антикитайскими силами и вмешательство в вопросы национальной безопасности Гонконга. Газета South China Morning Post отмечает, что это уже второе подобное предупреждение Иаде за две недели.