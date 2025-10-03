Во Внуково задержали иностранца, обвиняемого в торговле людьми

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Внуково иностранца, депортированного из Турции. Его разыскивали по обвинению в торговле людьми с целью изъятия органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фигурант был найден по каналам Интерпола.

По версии следствия, с 2006 по 2008 год мужчина входил в состав транснациональной организованной группы, занимавшейся изъятием органов для теневой трансплантологии.

Обвиняемый и другие участники группы убедили нескольких россиян отправиться в Косово для проведения операции по изъятию почек за вознаграждение.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) и торговле людьми (127.1 УК).