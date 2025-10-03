Путин случайно назвал себя директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин оговорился, назвав себя директором ЦРУ, а не ФСБ. Об этом он сказал во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Владимир Путин обсуждая становление отношений между Россией и европейскими странами в 1990-е годы, сказал: «Я что увидел как директор ЦРУ?». После этого он сразу поправил себя шуткой: «Будущий».

Президент также рассказал анекдот о том, как бывший президент США Джордж Буш знакомил его с секретными документами в присутствии директора ЦРУ, и Владимиру Путину пришлось расписаться за ознакомление с бумагами категории «Top secret».