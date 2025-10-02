На энергоблоке №5 Нововоронежской АЭС завершился плановый ремонт с элементами модернизации

2 октября 2025 года энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») вышел на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР). Накануне, 1 октября, он был включён в сеть.

Фото: Роман Пышкин

Сотрудники АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнили текущий, средний и капитальный ремонты основного и вспомогательного оборудования. Помимо этого, была осуществлена перегрузка активной зоны реактора — часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие.

В рамках планово-предупредительного ремонта специалисты провели модернизацию схемы защиты по повышению вибрации турбоагрегата и электрической схемы нормальной эксплуатации, внедрили автоматизированную систему контроля состояния защитной оболочки и систему виброшумовой диагностики реакторной установки, произвели замену пневмоприводной локализующей арматуры. Цель проведенной модернизации — повысить надежность и безопасность работы энергоблока.

«Планово-предупредительные ремонты позволяют обеспечить устойчивую, безопасную, эффективную эксплуатацию энергоблока. Это инвестиции в безопасность, не просто технический регламент, это проявление высшей ответственности, чтобы в квартирах и домах наших жителей были свет и тепло», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации 3-й очереди Нововоронежской АЭС Александр Кулаков.

В настоящее время энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3710 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.