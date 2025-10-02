Депутат Останина обратилась к патриарху из-за высказываний директора «Спаса»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила оценить высказывания гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В обращении к патриарху Кириллу она указала, что господин Корчевников фактически приравнял действия СССР в годы Великой Отечественной войны к действиям Нацисткой Германии и Италии Бенито Муссолини.

Копию обращения госпожи Останиной публикует RTVI. «Считаю, что действия телеведущего Корчевникова являются (осознанно или неосознанно) содействием политике враждебных России сил, стремящихся приравнять СССР к гитлеровской Германии, чтобы лишить в глазах мирового сообщества нашу Родину статуса державы-победительницы в Великой Отечественной войне»,— написано в документе.

Как уточнила депутат, она изучила позицию Русской православной церкви по «вопросам, имеющим резонансное значение для социальной стабильности в российском обществе». После этого она пришла к выводу, что высказывания Бориса Корчевникова противоречат позиции РПЦ. В качестве примера Нина Останина прикрепила скриншот из Telegram-канала гендиректора «Спаса», в котором 26 сентября тот написал, что «коммунизм — лучший друг фашизма, как и нынешнего Запада».