Путин поддержал создание совместного с Индией технологического фонда

Президент России поручил правительству изучить вопрос создания российско-индийского технологического фонда. Так он ответил на вопрос о развитии сотрудничества двух стран в области искусственного интеллекта (ИИ).

«Я поручил российскому правительству, в частности вице-премьеру, который является сопредседателем межправкомиссии с российской стороны, подумать над предложениями нашим индийским друзьям и коллегам»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Как добавил президент, у России есть наработки в сфере ИИ, которыми можно гордиться. Предложение объединить усилия с Индией в ключевых направлениях развития искусственного интеллекта он назвал хорошим. «Подумать на тему того, где мы видим наиболее перспективные направления сотрудничества, как мы могли бы сгладить этот дисбаланс в торговле и так далее»,— продолжил господин Путин.

Владимир Путин уточнил, что у России и Индии есть дисбаланс. По его словам, российская сторона могла бы закупать больше индийских продуктов сельского хозяйства и лекарств.