Путин нашел сходство между Макроном и Наполеоном

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сравнил политику французского лидера Эмманюэля Макрона с действиями императора Франции XIX века Наполеона Бонапарта.

По мнению господина Путина, Эмманюэль Макрона пытается перенести внутреннее политическое напряжение Франции на международный уровень, в частности путем провокации России, чтобы сплотить общество вокруг собственной власти.

«Ему очень хочется перенести напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: „Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе, как Наполеон“»,— заявил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что у него с Эмманюэлем Макроном сложились добрые рабочие отношения, и он не возражает против такого сравнения. Владимир Путин отметил, что это сравнение может даже польстить господину Макрону.