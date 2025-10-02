«Ростов» уступил в Кубке России в серии пенальти

Футбольный клуб «Ростов» уступил в гостях «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Единственный мяч за ростовчан забил Даниил Шанталий. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2.

«Ростов» по итогам пяти туров занимает в таблице группы третье место, гарантирующее выход в основную часть турнира по «Пути регионов». Решающий матч в группе состоится 22 октября в Ростове-на-Дону.

Константин Соловьев