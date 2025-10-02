Путин рассказал, как в пижаме пил кофе с экс-премьером Британии Блэром

Президент России Владимир Путин рассказал о своих личных встречах с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в контексте обсуждения мирного плана по сектору Газа.

На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер поделился воспоминаниями, что он лично знаком с господином Блэром, а однажды даже ночевал у него дома. «Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее. Да-да»,— сказал Владимир Путин с улыбкой. На вопрос модератора Федора Лукьянова, был ли кофе хорошим, президент ответил, что качество было «вполне хорошим».

Владимир Путин подчеркнул, что хотя господин Блэр не известен как великий миротворец, он остается опытным политиком со своими взглядами. Президент выразил мнение, что если опыт господина Блэра будет направлен в мирное русло, это может положительно повлиять на урегулирование конфликта в Газе, но при условии, что результатом станет создание двух государств — Израиля и Палестины.