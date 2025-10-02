Путин принес соболезнования семье Чарли Кирка

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семье американского политического активиста Чарли Кирка. Он отметил, что убийство господина Кирка говорит о глубоком расколе в американском обществе.

«Это (убийство Чарли Кирка.— “Ъ”) отвратительное злодеяние... Действительно отвратительно выглядело, ужасно. <...> Он защищал традиционные ценности, которые с оружием в руках приехал защищать Майкл Глосс»,— сказал господин Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

31-летнего Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Активист был сторонником президента США Дональда Трампа и высказывался против американской военной помощи Украине.