«Говорящий» Моцарт, этническая музыка и веселая сваха

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на моноспектакле с оркестром «Так говорил Моцарт», посмотреть балета «Золушка», спектакль «Проделки Ханумы» или фестиваль этнической музыки. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

3 октября в 19:00 в Ставропольской филармонии состоится моноспектакль с оркестром «Так говорил Моцарт». Роль композитора сыграет артист Михаил Башкатов. Моцарт в его исполнении расскажет публике о своей жизни. Откровения маэстро авторы постановки взяли из многочисленных писем гения к родным и друзьям.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

4 октября в 19:00 в концертном зале Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова во Владикавказе — концерт государственного академического Кубанского казачьего хора «Россия, Русь! Храни себя, храни!». В программе прозвучат исторические, лирические, обрядовые народные песни в обработке Виктора Захарченко, а также духовно-патриотические авторские произведения известных российских композиторов.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

4 октября в 19:00 в ставропольской Филармонии выступит хор «Интрада». Это, по мнению организаторов концерта, один из самых стильных камерных хоровых коллективов Москвы, который известен тем, что возрождает музыку русского барокко. В программе — произведения классических и современных российских и зарубежных авторов.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

5 октября в 19:00 во Дворце культуры и спорта Ставрополя — концерт Classic & Rock. В исполнении солиста-скрипача Сергея Поспелова и Ставропольского симфонического оркестра прозвучат произведения Бетховена, Вивальди и Паганини, а также рок-хиты AC/DC и Linkin Park.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

3 октября в 18:00 в Русском театре Евгения Вахтангова во Владикавказе начнется спектакль «Парашютист». Эдвард профессионально занимается парашютным спортом. На одном из соревнований парашют не раскрывается. Появляется Смерть и спрашивает Эдварда о последнем желании. Он просит дать ему запасной парашют.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

3 октября в 18:30 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — комедия «Проделки Ханумы». Богатый купец мечтает породниться с аристократом, но его дочь не хочет выходить замуж за старого князя, потому что любит бедного юношу. За дело берется ловкая и веселая сваха Ханума.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

4 октября в 19:00 в Доме культуры Буденновска — балета «Золушка». Сказку Шарля Перро переложил на музыку Сергей Прокофьев. Хореография — классическая.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

5 октября в 18:00 во Владикавказе, в Русском театре Евгения Вахтангова — спектакль «Моя жена — лгунья». Уильям Гаррисон — хороший муж, который мечтает иметь ребенка. И самый большой недостаток супруга — ревность. Его жена Кэтти думает только о развлечениях и беззаботной жизни. Она скрыла от мужа, что пошла на завтрак с другом семьи.

Стоимость билетов — от 200 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы комедии «Нахимовцы. Янтарный берег». Юный Егор переехал в Калининград из Петербурга. У парня началась новая жизнь. Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых.

Стоимость билетов — от 420 руб. (12+)

Еще одна премьера — триллер «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Глухие леса Западной Белоруссии. На недавно освобожденной от врага территории действуют диверсионные группы. Они мешают войскам Красной Армии перейти государственную границу СССР. Помочь нашим бойцам способен только «Смерш».

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Кино для семейного просмотра — «(Не)искусственный интеллект». Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний Женя оказывается внутри новой модели робота «Апостол», который обладает собственной волей. Получив пилота, машина решает сбежать из лаборатории. Жене, чтобы вернуться, придется договариваться с искусственным интеллектом.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

3 октября в 12:00 в Центральной библиотеке Ставрополя в рамках Фестиваля «Живи и пой, моя страна!» состоится поэтический салон, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Участники познакомятся с интересными фактами биографии поэта и его творчеством.

Вход — бесплатный (12+)

4 октября в 10:00 на поляне Татарского городища в Ставрополе начнется второй фестиваль этнической музыки «Песни Ветра». В программе — запуск воздушных змеев, выступление творческих коллективов, исполняющих фолк и этно, а также мастер-классы по лепке из глины, росписи гальки, изготовлению ловцов снов и воздушных драконов.

Вход — бесплатный (6+)

5 октября в 11:00 в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств — экскурсия по выставке «Между реальностью и фантазией». Посетители познакомятся с творческой биографией художников-нонконформистов 1960–1980-х годов ХХ века, а также постсоветских и современных живописцев, которые искали нестандартные формы и подходы.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

