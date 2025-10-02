А срок — все тот же

Кассация оставила без изменения вынесенный в Ростове-на-Дону приговор по делу бывшего судьи Темрюкского райсуда Краснодарского края Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. По версии следствия, Грачев получил от Плиева 1 млн руб. за признание права собственности компании бизнесмена на 67 объектов недвижимости. Экс-судья был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Взяткодателя Ису Плиева осудили на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Защитники фигурантов обжаловали приговор сначала в апелляционном, затем и в кассационном порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд в Краснодаре рассмотрел дело бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. Приговор первой инстанции и определение апелляционной инстанции оставлены без изменения, соответствующее решение опубликовано в картотеке кассации.

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Павла Грачева было возбуждено в июле 2020 года. По версии следствия, в 2011 году глава компании «Инвест Хауз» Иса Плиев намеревался приобрести имущество рыболовецкого хозяйства-банкрота. Это имущество (комплекс прудов, административно-хозяйственные постройки и каналы) не было надлежащим образом оформлено, поэтому Иса Плиев не смог закрепить его за собой и разработал схему перевода активов на подставное лицо. В реализации плана участвовал судья Павел Грачев, который за 1 млн руб. признал право собственности на имущество за доверенным лицом взяткодателя.

В июле 2024 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону приговорил Павла Грачева к восьми с половиной годам колонии строгого режима за вынесение заведомо неправосудного решения и получение взятки. Взяткодатель Иса Плиев осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимых также обязали выплатить штрафы — 25 млн руб. и 8 млн руб. соответственно.

В суде фигуранты не признали вину. Приговор был обжалован их защитниками в Ростовском областном суде, однако апелляция оставила решение без изменения. Тогда адвокаты подали кассационные жалобы в Четвертый кассационный суд.

Адвокат Павла Грачева Роман Яньшин в жалобе указал, что в основу приговора легли показания, данные в ходе следствием подозреваемым, который умер до начала судебного процесса. По мнению защиты, этот человек имел мотивы для оговора Грачева, поскольку в отношении него расследовалось уголовное дело и он стремился избежать ответственности. Адвокат указал на множество нарушений, которые, по его мнению, были допущены Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону при рассмотрении дела. Роман Яньшин попросил направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Адвокат Исы Плиева Сергей Толмаченко также указал на нарушения, допущенные в ходе судопроизводства и отсутствие достаточных доказательств вины его подзащитного. Юрист попросил отменить судебные решения и прекратить уголовное преследование предпринимателя в связи с истечением сроков давности.

Однако кассационная инстанция оставила приговор по делу без изменения. Теперь он может быть обжалован в Верховном суде РФ.

Дело Грачева и Плиева рассматривалось в Ростове-на-Дону из-за наличия у экс-судьи связей в судебном сообществе Краснодарского края. По аналогичному соображению дела ростовских судей, обвиняемых в коррупционных преступлениях, переносят для рассмотрения в Краснодар. Так, в Краснодаре рассматриваются дела бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой.

Кристина Федичкина