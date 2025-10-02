В Черноземье 3 октября будет прохладно, от 0°С до +16°С

В среду, 3 октября, в регионах Черноземья будет прохладно, без осадков. Температура — от 0°С в темное время суток до +16°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и в Воронеже в течение суток будет облачно, без осадков. Ночью температура составит от +4°C до +6°C, днем — +16°C.

В Курске — облачно, осадков не ожидается. Ночью — +6°C. Днем — +14°C.

В Липецке — облачная и сухая погода. Ночью температура снизится до +2°C, днем повысится до +15°C.

В Орле ночью синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, до +5°C. Днем будет сухо и облачно, до +14°C.

В Тамбове в темное время суток будет облачно с прояснениями, до 0°C. Днем ожидается пасмурная погода, до +16°C.

Ульяна Ларионова