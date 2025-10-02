Монастырский хор, классический балет или научный фестиваль

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концерте монастырского хора, посетить красочный балет «Баядерка» или принять участие в фестивале науки. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

3 октября в 19:00 в Конгесс-холле ДГТУ — выступление Серафима Бит-Хариби и хора Монастыря тринадцати ассирийских отцов. Зрители смогут услышать древние духовные песнопения на арамейском языке.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

4 октября в 19:00 в клубе «Мед» — концертная программа от «Фрик пати» (Freak Party). По словам организаторов, солист Эдик Фрик (белорусский музыкант Эдуард Крайний) исполняет нью-рейв музыку: исполнитель смешивает в своем творчестве элементы рейва, хип-хопа и поп-панка.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

5 октября в 19:00 во дворце культуры «Ростсельмаш» состоится концерт российской рок-группы «Воскресение». Песни этого легендарного коллектива звучат со сцены, на улице, под гитару на кухне. Многие из них стали народными. В программе прозвучат известные роковые, джазовые и блюзовые композиции.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+).

3 октября в 19:00 на сцене Молодежного театра — спектакль по пьесе британского драматурга Питера Шеффнера «Амадей». Молодой талантливый композитор Вольфганг Амадей Моцарт приезжает в Вену в поисках славы, но австрийская публика увлечена другим музыкантом. Маэстро Сальери — властитель дум и любимец императора — всегда оказывается на шаг впереди.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)

4 октября в 12:00 на сцене театра «Линии» — драма «Мы были маленькие». Это история о том, как взглянуть на привычные вещи с новой стороны, пробудить воображение и найти вдохновение в каждом моменте. Авторы постановки приглашают зрителей совершить путешествие туда, где чувства, ощущения и открытость становятся основой для понимания себя и окружающего мира.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (6+)

4 октября в 18:00 на сцене Ростовского государственного музыкального театра — балет «Баядерка». Главные герои — индийская храмовая танцовщица и доблестный воин, чья любовь разрушена волей могущественного раджи. Притягательность балета, родившегося на русской императорской сцене, заключается в ориентальной экзотике, пряных танцах и выходах жрецов. И все это — в атмосфере любви и красоты.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (12+)

5 октября в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера Джузеппе Верди «Травиата». Это ставшая классической история о трагической любви Виолетты Валери и Альфреда Жермона. Чистота и преданность главной героини заставляют ее отказаться от легкой жизни и стремиться к настоящему сильному чувству, несмотря на болезнь, социальное осуждение и жертвы.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы приключенческой комедии «Нахимовцы. Янтарный берег». Четырнадцатилетний Егор переехал с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград. Герой начинает новую жизнь: другое учебное заведение, новые знакомства, друзья, обстоятельства и заботы. Егор сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых.

Стоимость билетов — от 420 руб. (12+)

Еще одна премьера — военный триллер «Август». Фильм создан по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Недавно освобожденная от фашистов территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы, которые хотят помешать советским войскам перейти государственную границу и освобождать от врага Европу.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Для семейного просмотра — картина «(Не)искусственный интеллект». Во время экскурсии по научно-исследовательскому центру 17-летний студент Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота, обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Для того, чтобы вернуться домой, Жене придется найти общий язык с искусственным интеллектом.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Чем еще можно заняться

4 октября с 12:00 в Marins Park Hotel состоится фестиваль науки «Красота технологий». В программе — устный журнал «Язык Эйнштейна», лекция «Атом — часть культурного кода», comedy science show «Наука в мемах» и научно-музыкальное ток-шоу «Science sound: красота технологий».

Вход — свободный, но по регистрации (6+)

3, 4 и 5 октября с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств будет проходить выставка «Про любовь». В экспозиции представлены произведения художников, исследующих тему любви в ее многообразии. Здесь можно будет увидеть как музейные шедевры, так и работы из частных собраний.

Вход — 300 руб. (12+).

5 октября в 17:00 в Harat’s pub состоится барная детективная игра «Лучшее Состязание Детективов». Это, по словам организаторов, не квиз, а «настоящее расследование», во время которого участникам покажут «видео с места преступления, личные дела фигурантов, материалы допросов, улики...». Игроки изучают обстановку и делают выводы. Насколько верными они окажутся участники смогут узнать в конце состязания, когда им покажут «видео о том, как все было на самом деле».

Вход — 600 руб. (16+).

