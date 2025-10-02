Силы ПВО за два часа сбили 11 беспилотников ВСУ над Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны с 18:00 до 20:00 по московскому времени сбили 11 украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Все сбитые беспилотные летательные аппараты были самолетного типа и принадлежали Вооруженным силам Украины. Один из них был уничтожен в районе Казачьей бухты у берегов Севастополя. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, дрон был сбит на значительном расстоянии от берега, и пострадавших объектов в городе не зафиксировано. В промежуток времени отражения атаки в Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога.