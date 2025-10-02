Путин пообещал ответные меры на милитаризацию Европы

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», что Москва внимательно следит за усилением милитаризации Европы и не оставит это без ответа. По его словам, Европа сама себя запугивает «высосанными из пальца» угрозами со стороны России, что является опасным самовнушением.

Господин Путин подчеркнул, что Россия «не имеет права» не обращать внимания на происходящее из-за необходимости обеспечения собственной обороны и безопасности. Он отметил, что ответные меры России на милитаризацию Европы будут «очень убедительными» и «не заставят себя ждать». При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не инициировала военное противостояние и не нуждается в нем, но в случае желания кого-то «потягаться» в военной сфере с Россией, тот пусть попробует.

Президент призвал европейских политиков отказаться от «чуши» о возможной войне с Россией и заняться решением собственных внутренних проблем. Он также заявил, что мир сейчас переживает время быстрых изменений и нужно быть готовыми к чему угодно.