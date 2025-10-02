В Югре осудили мошенницу за хищение 2,5 млн рублей у пенсионеров

В Ханты-Мансийском автономном округе–Югре (ХМАО–Югра) вынесен приговор 48-летней жительнице Крыма, признанной организатором преступной группы, обманывавшей пенсионеров под предлогом обмена денежных купюр, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО–Югре. Суд назначил ей 8 лет лишения свободы по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемая вместе с сообщниками обзванивала пожилых граждан в разных регионах России, и под предлогом обмена денежных купюр «старого образца» на «новые образцы» выманивала у них наличные. Деньги у потерпевших забирали курьер и водитель, после чего они исчезали. Похищенные средства переводились на счета, подконтрольные организатору схемы.

В ходе обысков полицейские изъяли телефоны, банковские карты, списки потенциальных жертв и другую документацию, подтверждающую преступную деятельность. Потерпевшими признаны шесть человек из Белгородской области, Екатеринбурга и ХМАО–Югры. Общий ущерб составил около 2,5 млн руб.

Обвиняемая признала вину и объяснила свои действия финансовыми трудностями. Приговор вступил в законную силу.

Полина Бабинцева