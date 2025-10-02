Торговца органами отдали органам

Из Турции в Россию депортировали гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, которого в СКР считают хозяином «мясной лавки», обвиняя в организации незаконной торговли человеческими органами. Сам он утверждает, что лишь занимался оформлением страховок для клиентов печально известной клиники Medicus в Косово.

В аэропорту Внуково сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, столичной и транспортной полиции задержали депортированного из Турции иностранца. Он разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным “Ъ”, речь идет о гражданине Украины и Израиля Борисе Вольфмане, который разыскивается несколькими странами, в том числе Россией.

По версии ГСУ СКР, в период с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии. В МВД, сотрудники которого обеспечивают оперативное сопровождение расследования, говорят, что злоумышленник и его сообщники злоупотребили доверием нескольких граждан России, убедили их приехать в Косово и за компенсацию согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в частной медицинской клинике города Приштины Medicus донорам были причинены тяжкие телесные повреждения. В ГСУ СКР было возбуждено уголовное дело по соответствующим ст. 111 и 127.1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда и торговля людьми в целях изъятия у них органов или тканей).

По поручению Генпрокуратуры Российской Федерации и на основании материалов, предоставленных полицией, был организован международный розыск фигуранта, которого в итоге задержали в аэропорту Стамбула.

Помимо инициатора розыска России его выдачи требовали Косово, Израиль и Украина, обвиняющие фигуранта в незаконном бизнесе.

В СКР ранее отмечали, что Борис Вольфман, а также участвовавшие в криминальном бизнесе украинцы, израильтяне и турки заманивали доноров в Косово, обещая по €15–17 тыс. за каждую почку, однако после операций, проведенных в том числе в Medicus, кидали их.

От их действий пострадали несколько десятков человек, в том числе из других стран — Молдавии, Казахстана и Белоруссии, которые решились на операции, чтобы самим выбраться из нужды или помочь деньгами своим родственникам. В российском деле первоначально речь шла о двух потерпевших, на почках которых участники группы теневых трансплантологов могли заработать больше $200 тыс., но потом их количество увеличилось.

Ранее российский адвокат обвиняемого Вольфмана заявлял “Ъ”, что тот отрицает участие в криминальном бизнесе. Якобы он занимался исключительно подготовкой документов для страховых компаний, обслуживавших клиентов Medicus и других клиник.

Почки, по версии Бориса Вольфмана, пересаживались гражданам Израиля и Германии, которые сами оплачивали операции, а потом получали возмещение потраченных средств от страховщиков.

Отметим, что Борис Вольфман, которому в России грозит пятнадцатилетний срок, фигурирует в докладе миссии ЕС по верховенству закона как главарь группировки торговцев человеческими органами, которая действовала не только в Косово, но и в целом ряде других стран, в том числе в Коста-Рике. Западные СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах, утверждали, что от действий господина Вольфмана и его сообщников могли пострадать и десятки беженцев из Сирии, которых буквально пустили на органы.

Николай Сергеев