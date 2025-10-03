В Москве простились с легендарным главредом Виталием Коротичем

В четверг, 2 октября, на Николо-Архангельском кладбище в Москве прошла церемония прощания с журналистом, поэтом, «прорабом перестройки» Виталием Коротичем. Проститься с ним пришли несколько десятков человек — и в это сложно будет поверить тем, кто помнит конец СССР. Одним из символов той эпохи был журнал «Огонек», который возглавлял господин Коротич. Он руководил изданием с 1986 по 1991 год — и это изменило не только журналистику, но и всю страну.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Виталий Коротич родился в 1936 году в Киеве. Окончил мединститут, работал врачом, писал стихи. Самое известное произведение — стихотворение «Последняя просьба старого лирника» — в переводе с украинского Юнны Мориц стало известной песней «Переведи меня через майдан». В мае 1986 года его по рекомендации поэта Роберта Рождественского и секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева назначили главным редактором «Огонька». И уже за первые два года руководства тираж журнала вырос с 1,5 млн до 4,5 млн экземпляров. Это произошло во многом потому, что «Огонек» первым заговорил на важные темы. Журнал первым подробно рассказал о группировке «люберов». Первым опубликовал стихи расстрелянного поэта Николая Гумилева. Первым опубликовал репортаж из американской армии. Первым рассказал о знаменитом «хлопковом деле» прокуроров Гдляна и Иванова, первым написал о ситуации в советских тюрьмах… А еще первым перестал печатать на обложке орден Ленина. «Люди, выросшие в других условиях, не всегда умеют нас понять. Многие проекты "Огонька", казавшиеся тогда отчаянными, сегодня выглядят вполне обыденно. Слава богу, что это так,— говорил господин Коротич в 2008 году.— Это была другая эпоха. Мы просто угадали, как и о чем тогда нужно было разговаривать с людьми».

Эпоха Коротича закончилась в «Огоньке» в 1991 году — во время августовского путча главный редактор находился в Нью-Йорке и возвращаться отказался; по воспоминаниям сотрудников — был уверен, что «"Огонек" все равно не выйдет». «Огонек» вышел, и господин Коротич прислал коллективу заявление об отставке. Но еще долгие годы писал туда колонки и комментарии. Он сотрудничал и с другими изданиями, но ни одно из них и близко не повторило успех «Огонька» — началась совсем другая эпоха. Виталий Коротич умер 29 сентября в возрасте 89 лет.

Иван Тяжлов