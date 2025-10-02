Путин: если человек разделяет ценности России, то он «наш»

Президент Владимир Путин считает, что человек может считать себя «своим» в России, если разделяет ценности страны. Гражданство человека не играет большой роли.

«Сегодня для нас неважно, человек с востока, запада, юга, севера — но если он разделяет наши ценности, то он наш человек»,— сказал господин Путин на заседании Международного клуба «Валдай».

Владимир Путин заявил, что в паспорте Российской империи не было графы национальность, но была графа «вероисповедание». Так определяли, каких взглядов придерживается человек.