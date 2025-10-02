Путин назвал русскими солдатами всех, кто любит Россию и служит ей

Президент Владимир Путин сказал, что относит к числу русских солдат не только этнических русских, но и всех, кто любит страну и служит ей. Говоря об этом, глава государства напомнил слова Петра I.

«Когда говорю русские, я имею в виду не чисто этнических русских людей, у которых написано "русский" в паспорте. Напомню в этой связи слова Петра I. Петр I сказал: "Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, российские военнослужащие разных национальностей и вероисповеданий с гордостью говорят, что они русские солдаты.