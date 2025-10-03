У склада все сложилось

Девелоперская NK Group займется строительством в подмосковном Домодедово логопарка оценочно за 4–5 млрд руб. для фонда Evermount Capital Group Ольги Белявцевой, некогда владевшей мажоритарной долей в АО «Прогресс», выпускающем детское питание под брендами «Фрутоняня», «Малышам» и питьевую воду «Липецкий бювет». В будущем фонд планирует получать доход от сдачи складских площадей в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фонд активов Ольги Белявцевой Evermount Capital Group договорился с девелоперской NK Group о строительстве складского объекта Everdom общей площадью 64 тыс. кв. м в подмосковном комплексе «NK Домодедово-1», сообщили “Ъ” в Bright Rich | CORFAC International, выступившей консультантом сделки. Гендиректор и управляющий Evermount Capital Group Антон Чертков отмечает, что решение фонда вложиться в возведение логопарка продиктовано инвестиционной привлекательностью складской недвижимости: она «обладает коротким сроком строительства и может обеспечить гарантированный денежный поток». В NK Group (девелопер логопарка) отказались от комментариев.

По подсчетам инвестиционного директора УК «Тетис Кэпитал» Ольги Селюгиной, в строительство склада Everdom фонду потребуется вложить около 4–4,5 млрд руб., директор департамента складской и промышленной недвижимости консалтинговой компании Remain Александр Федоров называет сумму 4,5–5 млрд руб. Это первая сделка Evermount Capital Group на рынке складской недвижимости.

Фонд Evermount Capital Group занимается инвестициями в сфере FMCG, его владельцем является Ольга Белявцева, которая до осени 2024 года владела 35% в АО «Прогресс», выпускающем детское питание под брендами «Фрутоняня», «Малышам», питьевую воду «Липецкий бювет». Год назад она продала большую часть своей доли структурам основного акционера НЛМК Владимира Лисина. После этой сделки у госпожи Белявцевой осталась миноритарная доля в АО «Прогресс». Также она контролирует 100% долей в ООО «Агроном-Сад», развивающего бренд «Собрано в саду».

По итогам 2024 года выручка Evermount Capital Group достигла 119,8 млн руб., убыток компании за этот же период составил 201 млн руб., следует из данных СПАРК.

Приобретение склада на этапе строительства дает покупателю возможность войти в проект по выгодной цене и увеличить стоимость актива после его заполнения арендаторами, отмечает сооснователь Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. По словам Александра Федорова, складские площади сейчас востребованы у арендаторов из числа маркетплейсов и ритейлеров, а вакансия в качественных логопарках Подмосковья держится на уровне 2–4%.

Учитывая текущие ставки аренды, капитализация такого складского объекта будет находиться в районе 14%, доходность на вложенные средства составит от 23–25%, говорит руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями и IBC Real Estate Евгений Бумагин. Однако, обращает внимание директор в департаменте складской недвижимости Ricci Алексей Слепов, на фоне избыточного объема ввода новых площадей арендные ставки в складском сегменте начинают постепенно снижаться, это негативно сказывается на инвестиционной привлекательности таких объектов. Показатель уже к концу 2025 года может сократиться на 16% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, прогнозирует господин Бумагин.

Впрочем, непрофильные компании продолжают инвестировать в склады. Александр Федоров считает, что такое вложение позволяет не только диверсифицировать бизнес, но и получить более предсказуемый денежный поток. По подсчетам руководителя департамента рынков капитала Nikoliers Дениса Платова, с начала текущего года около 94% сделок с логопарками были совершены в инвестиционных целях.

София Мешкова, Александра Вебер