В Ростове вынесли приговор пропагандисту террористической организации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана Сирожиддина Тухтаева, которого обвиняли по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и содействие террористической деятельности). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Правоохранители установили, что с октября 2023 года по январь 2024 года подсудимый, находясь на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, переписывался с несовершеннолетней, в ходе которой уговаривал ее вступить в международную террористическую организацию «Исламское государство» (признана террористической и запрещена на территории РФ).

Кроме того, с 1 марта по 31 мая 2024 года, уже находясь под стражей в исправительном учреждении Адыгеи, убеждал в правильности практики ее деятельности содержавшееся с ней лицо, проводил с ним беседы для продвижений идей радикального ислама.

В совокупности с приговором Майкопского городского суда от 27 ноября 2024 года фигуранту назначено заключение на 15 лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев