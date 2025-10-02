Путин: дезертиры в российской армии есть, но их единицы

Президент Владимир Путин сообщил, что в российской армии есть дезертиры, как бывает во всех вооруженных конфликтах. По его словам, в России их единицы.

«У нас тоже есть (дезертиры,— "Ъ"), это во время вооруженных конфликтов всегда бывает, есть люди, которые самовольно оставляют часть, но таких, по сравнению с тем, что там (в украинской армии.— "Ъ") происходит, единицы»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, потери российской армии также кратно меньше, чем у Украины.