Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», достал книгу и прочитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Он назвал его очень актуальным.

Первые строки стихотворения посвящены борьбе России с Наполеоном I и его многонациональной армией, сформированной из европейских народов. Россия в 1812 году прогнала захватчиков. Однако, пишет поэт, спустя годы Европа «забыла русский штык и снег» и вновь стала искать борьбы с Россией, чтобы не позволить ей подавить Польское восстание, которое началось в 1830 году. Пушкин предупреждает европейцев не вмешиваться в дела России.

«Он как будто написал это вчера»,— сказал Владимир Путин.

На Западе восстание было встречено с большим сочувствием среди граждан. В Париже проходили восторженные митинги, французские демократы требовали выступления в поддержку Польши, а в США собирали средства на поддержку восставших. Впрочем, не все западные правительства разделяли эту поддержку: премьер-министр Великобритании лорд Палмерстон стремился поддерживать дружеские отношения с Россией, а Австрия и Пруссия заняли позицию нейтралитета по отношению к России. В 1831 году восстание было подавлено.