Десерты прошли обогащение

Производитель десертов FitnesShock инвестировал в запуск линейки готовых протеиновых коктейлей. Выручка от их продаж в первый год, согласно плану, составит 1 млрд руб. Интерес к обогащенным напиткам растет, несмотря на общее снижение спроса на молочную продукцию. Но круг их потенциальных покупателей ограничен теми, кто часто посещает фитнес-клубы.

FitnesShock запустит производство готовых протеиновых коктейлей под брендом Shock Milk, рассказали “Ъ” в компании. Первоначальные инвестиции в проект составили 95 млн руб. Оборот проектной компании ООО «Шок Милк», согласно плану, в 2026 году составил 1 млрд руб. Сначала она будет выпускать 300 тонн продукции в месяц (600 тыс. единиц продукции), затем 1,2 тыс. тонн (2,4 млн единиц).

FitnesShock существует с 2019 года, выпуская десерты без сахара и муки. Производство находится в Тольятти. Основатели компании Антон Заикин и Сергей Кофейников ранее занимали руководящие позиции в компании EuroVent, специализирующейся на отопительном и климатическом оборудовании. Основное юрлицо FitnesShock — ООО «Фитнес десерты». Его выручка в 2024 году составила 3,28 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза год к году. Чистая прибыль выросла в три раза, до 632 млн руб.

Shock Milk выпускает функциональные десерты, где не содержится добавленный сахар, но есть высокое содержание белка. Линейка включает четыре позиции. В FitnesShock рассчитывают, что к 2030 году их продукция займет 5–7% рынка молочных коктейлей в деньгах.

Представитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит называет продукцию с повышенным содержанием белка наиболее быстрорастущей категорией на рынке. Согласно NTech, с июля 2024 года по июнь 2025 года ее натуральные продажи выросли на 52% к предыдущим 12 месяцам, денежные — на 182%. Потребление молочной продукции в целом за период с августа 2024 по июль 2025 года, по данным «Нильсен», в натуральном выражении сократилось на 2,5% к предыдущим 12 месяцам.

В общей структуре продаж молочных продуктов высокобелковый ассортимент, по словам госпожи Жебит, занимает около 1%. Растущий интерес обеспечивают потребители, интересующиеся функциональными продуктами и здоровым образом жизни в целом. Производство обогащенной молочной продукции — технически сложный процесс: используются концентраты и изоляты белка. Себестоимость в этом сегменте выше, добавляет Мария Жебит. Но и продукты, по ее словам, относятся к категории с высокой добавленной стоимостью.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что обогащенные молочные коктейли едва ли могут быть импульсной покупкой. Спрос на них, по мнению эксперта, могут поддерживать люди, регулярно занимающиеся в фитнес-центрах. Эта категория потребителей продолжает инвестировать в себя, несмотря на общее замедление темпов роста доходов. Согласно FitnessData, фитнес-центры в России посещают 6,95 млн человек.

Оборот рынка спортивного питания за 2024 год в FitnessData оценивали в 25 млрд руб., говорят о его росте в два раза. В натуральном выражении увеличение оборота в BusinesStat оценивали в 15%, до 11,1 тыс. тонн. Маржинальность фитнес-снеков традиционно считается не слишком высокой: в FitnessData этот показатель ранее оценивали в 5–7%. Это может быть связано с высокой себестоимостью и конкуренцией на рынке.

Александра Мерцалова