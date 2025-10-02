С Украины вернулся мобилизованный из Прикамья, пробывший в плену почти два года

Из украинского плена вернулось еще двое жителей Пермского края, сообщил на своей странице в ВК региональный омбудсмен Игорь Сапко. Он уточнил, что один освобожденный – из Куединского округа, другой - из Краснокамска.

«Сейчас освобожденные находятся в Беларуси, где им оказывается медицинская и психологическая помощь перед тем, как их отправят в Москву. Жена одного из военнослужащих рассказывала, что ее муж был мобилизован в сентябре 2022, а в декабре 2023 попал в плен. А по второму парню обращалась мама. Она написала, что ее сын в январе этого года заключил контракт, а уже с февраля связь с ним была утрачена» - добавил господин Сапко.

Напомним, сегодня в рамках очередного обмена с Украины вернулись 185 российских военнослужащих, а также двадцать гражданских лиц.