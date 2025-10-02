Путин: Россия готова поддержать план Трампа по Газе

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба заявил, что Россия готова поддержать план президента США Дональда Трампа по решению конфликта в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается предложений президента Трампа по Газе — вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать»,— сказал господин Путин на заседании клуба «Валдай».

Владимир Путин заявил, что конфликт можно решить только после создания двух государств — Израиля и Палестинского государства. При этом российская сторона предпочитает отдать контроль над Газой президенту палестины Махмуду Аббасу. Господин Путин отметил, что для разрешения конфликта необходимо понять, как к его урегулированию относится сама Палестина.

План США, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов. Израиль поддержал предложение США, «Хамас» пока не дал ответа.