Свердловский театр драмы издал фотоальбом Виталия Пустовалова

В Екатеринбурге прошла презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова». Как пояснил генеральный директор театра Алексей Бадаев, 95-летний юбилей свердловской драмы стал поводом подвести промежуточные итоги и показать работы, «которые не должны просто пылиться в архивах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» Фото: София Паникова Презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» Фото: София Паникова Презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» Фото: София Паникова Презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» Фото: София Паникова Презентация фотоальбома «Свердловский театр драмы 1996-2013. История в фотографиях Виталия Пустовалова» Фото: София Паникова

Виталий Пустовалов родился в 1953 году в Свердловске. Учился в Уральском политехническом институте и после распределения уехал в Норильск, где работал инженером на Норильском горно-металлургическом комбинате. Создал при газете «Заполярная правда» фотоклуб. Вернулся на Урал 1995 году, где вскоре начал работать театральным фотографом в свердловском театре музыкальной комедии. Затем Виталия Пустовалова пригласили в театр драмы, где он проработал до 2013 года.

В книгу вошли съемки с 1996 года. Приоритетом в отборе стали выдающиеся спектакли, которые можно увидеть в театре и сегодня. По этой причине в альбоме указана только дата премьеры и актерский состав, а не год самой фотографии. Алексей Бадаев уточнил, что среди рядовых постановок, которые не вошли в подборку, меньше десяти названий.

Главной проблемой стал выбор и подготовка отснятых материалов к публикации. По словам художника часть негативов из архива потерялась или испортилась, а жесткий диск с цифровыми снимками оказался поврежден и восстановить все полностью не получилось.

«Цифровая фотография появилась в 2003-2004 году, до тех пор приходилось снимать на пленку. Там уже любая помарка выходит боком. Многие негативы сохранились, но не все. Пришлось их сканировать и потом возиться с обработкой»,— рассказал Виталий Пустовалов.

Особенность своей работы Виталий Пустовалов видит не в одном человеке с камерой, который отщелкивает кадры, а в усилиях целого коллектива. «Работа идет, начиная с макета художника, с репетиций, с первой реплики. Слушаешь, что режиссер говорит, вникаешь, какие он дает вводные. Специфика театра именно в этом и состоит. Все происходит поэтапно от макета художника и до финальных сцен»,— отметил он.

София Паникова