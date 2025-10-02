Путеводитель по контрсанкциям

Банк России опубликовал крайне интересный, хотя и сугубо утилитарный результат огромной работы — 200-страничный «Навигатор по ограничительным мерам» на 1 августа 2025 года. В нем перечислены все возможные типы и участники сделок, которые могут быть ограничены указами президента, контрсанкционным законодательством и решениями самого ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Навигатор» — это таблица, в которой перечислены типы сделок с финансовыми инструментами, на которые могут быть наложены запреты и ограничения либо требуются специальные разрешения уполномоченных органов. В ней 493 позиции, описывающие все возможные сделки с деньгами, начиная с «переводов денежных средств со счетов в российских банках на счета в зарубежных банках» с детальной разбивкой по типу владельца (резидент, дружественный нерезидент и недружественный нерезидент), с разбивкой по типу ограничения (запрещено, ограничено, введен особый порядок, требуется специальное разрешение) и ссылками на сроки и законодательные основания для них.

База разбита на крупные подразделы, описывающие ввод и вывод средств из РФ через банки, снятие со счетов и вывоз валюты, сделки с контрагентами разных типов (по признаку резидентства) и с разными типами активов (финансовые, страховые, еврооблигации и т. п.), а также выдача займов и кредитов и их реструктуризация и т. п. Более половины навигатора посвящено исполнению разных типов обязательств — от кредитных и до, например, «выплаты резидентами-юрлицами денежных средств в связи с уменьшением уставных капиталов, ликвидацией, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, дружественным нерезидентам, физическим и юридическим лицам, в случае приобретения ими права требования по получению такой выплаты у недружественного нерезидента после 1 марта 2022 года (или иной даты, определенной советом директоров Банка России в отношении некоторых категорий лиц)».

Пользоваться документом ЦБ предлагает в режиме поиска необходимого типа сделки в оглавлении, с переходом на детализацию запретов и ограничений, введенных для конкретных обстоятельств. Отметим, впрочем, что гораздо лучше эта работа (только на выверку таблицы у регулятора ушло два месяца) иллюстрирует масштаб того, насколько усложнили финансовый оборот в целом и в деталях только ответные меры российских властей на санкционные ограничения, введенные против РФ в связи с ее военной операцией на Украине, а также превентивные и обеспечивающие финансовую стабильность в России меры самого регулятора. Вероятно, поэтому попытки дополнить «Навигатор» описанием самих внешних ограничений в ЦБ даже не предпринимали.

Олег Сапожков