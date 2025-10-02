Путин: Россия была, есть и всегда будет

Президент Владимир Путин заявил, что исторический опыт России доказывает — она была, есть и всегда будет. Он добавил, что история страны дала миру пищу как для негативных, так и для позитивных размышлений.

«Благодаря нашему историческому багажу мы лучше готовы к сложной, к нелинейной, неоднозначной мировой ситуации, в которой всем нам предстоит жить. В любых перипетиях Россия доказала одно: она была, есть и всегда будет»,— сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Президент также процитировал Петра I, который говорил, что русский — это тот, кто любит Россию и служит ей.