Путину нравится прямота и отсутствие лицемерия нынешней администрации США

Президенту России Владимиру Путину импонирует прямота и отсутствие лишнего лицемерия администрации президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Вашингтон руководствуется интересами собственной страны, и это «рационально».

«Всегда лучше отчетливо понимать, что хочет собеседник, чего добивается, чем пытаться угадать реальный смысл в череде экивоков, двусмысленных и туманных намеков»,— сказал господин Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский президент также отметил, что страна надеется на восстановление отношений с США. Это, по его словам, соответствует национальным интересам России. Владимир Путин заявил, что, несмотря на противоречия между двумя странами, Москва и Вашингтон смогут найти «взаимоприемлемые» варианты решений.