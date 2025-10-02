Экс-помощника главы МЧС Крыма отправили в колонию за махинации с землей

Киевский районный суд Симферополя признал бывшего помощника главы МЧС Крыма виновным по делу о мошенничестве с муниципальными земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

По данным Киевского райсуда Симферополя, сегодня приговор вынесли Ингмару Левчику, который ранее работал помощником главы крымского МЧС.

Летом 2024 года он был задержан за вождение без водительского удостоверения (прав его лишили в 2022 году за управление автомобилем в нетрезвом виде), а позже уволен с занимаемой должности.

Позже мужчину задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он вступил в преступный сговор со своим знакомым, ранее занимавшим должность главы Мирновского сельского поселения в Симферопольском районе полуострова, который помогал подменять решения сельсовета о выделении земельных участков. Всего с 2015 по 2017 год фигурант незаконно переоформил на третьих лиц и перепродал 12 участков, заработав более 16 млн руб.

«Вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал. Приговором суда бывший помощник министра ЧС Республики Крым признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.»,— отметили в региональном управлении СКР.

Осужденный был помощником бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева. После ухода в отставку тот был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к пяти годам пяти месяцам колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 1,5 млн руб., в том числе 155 тыс.— от своего помощника за непринятие к нему мер дисциплинарной ответственности и попустительство по службе.

Александр Дремлюгин, Симферополь