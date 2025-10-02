Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В котлетах ярославского предприятия выявили сальмонеллу

В образцах свино-говяжьих котлет, изготовленных на ярославском предприятии, выявили сальмонеллы и ДНК курицы, сведения о которой не указаны на маркировке. Об этом по итогам исследования сообщили специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Образцы котлет, а также сосисок (московского производства) брали в Твери и Бологовском районе Верхневолжья. Продукты проверяли на наличие остатков лекарств, запрещенных пищевых добавок, по сырьевому составу и другим показателям. Ни те ни другие не прошли лабораторную проверку.

По словам специалистов, наличие в продуктах незаявленных компонентов говорит либо о нарушении производственных процессов, либо о намеренной фальсификации. Наличие бактерий свидетельствует о плохом санитарном состоянии производства и нарушениях правил санитарного контроля. Результаты проверок направили в Россельхознадзор для принятия мер.

Алла Чижова

