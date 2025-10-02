Куда сходить в Воронеже на выходных 3–5 октября

Наступил бескомпромиссный октябрь. И хотя погода на этих выходных порадует нас относительным теплом, осень основательно вошла в свои права. Предлагаем разбавить постепенное замирание природы яркими театральными и музыкальными событиями. «Ъ-Черноземье» отметил для себя несколько интересных мероприятий в афише Воронежа.

Фото: #прогресснаступает

Показ короткометражек и встреча с режиссерами (18+)

Воронеж, центр культуры и искусства «Прогресс» // 3 октября в 19:00

Воронежцев приглашают на специальный киноклубный показ короткометражных фильмов: «Варвара святая» и «Девушка Роза» Полины Капантиной, а также «Цензурократия» и «Как я изменила богу» Никиты Миклушова. Обсудить работы молодых авторов можно будет после просмотра короткометражек с куратором киноклуба Ильей Клюевым и самими режиссерами.

Поэтический вечер «О Русь, взмахни крылами…» (12+)

Воронеж, театр драмы имени Кольцова // 3 октября в 19:00

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мир есенинской поэзии можно для себя открыть в эту пятницу. Поэтический вечер на большой сцене драмтеатра посвятят 130-летию Сергея Есенина, который воспевал в своем творчеству русскую природу, родину, любовь, народный дух и другие интересные темы. Гости вечера услышат стихи и поэмы в исполнении Юрия Смышникова, Романа Слатвинского и Евгения Чистякова, увидят видеокадры села Константиново на Оке, а также узнают малоизвестные факты из жизни поэта-имажиниста.

Семейная история «Вафельное сердце» (6+)

Воронеж, Новый театр // 3 октября в 19:00

Фото: Новый театр

Спектакль по очень трогательной и смешной книге «Вафельное сердце» норвежской писательницы Марии Парр показывают в воронежском театре. Это история о друзьях Трилле и Лене. Они живут в маленькой норвежской деревеньке и постоянно попадают в разные забавные приключения. Ароматные вафельные сердца – это символ поддержки со стороны близких людей в непростой период жизни. Спектакль будет одинаково интересен как детям, так и взрослым, которые хотят ненадолго вернуться в беззаботный мир детства.

Балет «Ромео и Джульетта» (16+)

Воронеж, театр оперы и балета // 4 октября в 18:00, 5 октября в 12:00

Фото: Воронежский театр оперы и балета

Знаменитый балет в двух действия Сергея Сергеевича Прокофьева покажут на воронежской сцене на этих выходных. В основе воронежской версии «Ромео и Джульетты» лежит хореография Леонида Лавровского. Сын постановщика известный танцовщик Михаил Лавровский создал свою редакцию этого балета. На сцене воронежского театра постановку осуществил балетмейстер и бывший солист Большого театра Сергей Антонов. Спектакль о силе настоящей любви зрители увидят в стилистике шекспировского времени с историческими костюмами и декорациями. Тот самый классический вариант балета, которого порой так не хватает в современных реалиях.

Фортепианный концерт (0+)

Воронеж, центр креативных индустрий «Матрешка» // 4 октября в 19:00

На свой сольный концерт пианист и композитор Илья Поляков будет ждать всех любителей минимализма, неоклассики и киномузыки. Каждое авторское произведение музыкант дополнит короткими монологами, раскрывающими их смысл. Музыку Ильи сравнивают с работами Таривердиева и Тирсена. В камерном зале «Матрешки» слушателям предлагают сконцентрироваться на мелодии и ее эмоциональном развитии, почувствовать настроение каждого трека.

Предметно-пластический спектакль «Как бывало в старину»

Воронеж, Дом архитектора // 4 октября в 19:00

Фото: vk.com / da_vrn

Вернуться к истокам и погрузиться в мир народной сказки и устного слова призывают воронежцев актеры ВАУ-театра. В Доме архитектора представят предметно-пластический спектакль «Как бывало в старину» по мотивам творчества воронежских сказительниц Анны Корольковой и Анны Куприянихи. Зрители познакомятся с героями спектакля, узнают о том, зачем предкам нужны были даже самые страшные сказки, а также обсудят увиденное за чаем из самовара.

Выставка художников Черноземья «Состав почвы» (12+)

Воронеж, музей имени Крамского // До 5 октября

Фото: mkram.ru

Экспозиция собрала свыше 100 работ художников из семи городов: Воронежа, Железногорска, Белгорода, Курска, Липецка, Старого Оскола и Тамбова. Экспонаты представлены в разных формах и средствах выражения. Среди них живопись, инсталляция, фотография, скульптура, графика, коллаж, видеоарт и ассамбляж. Художники объединились в поисках общего культура кода всего региона. Выставка переосмысливает идентичность территории и показывает, как тема земли воплощается в современном искусстве и формирует образ региона через творчество и социальные проекты.

Кинопросмотр и лекция (0+)

Воронеж, Дом архитектора // 5 октября в 17:00

В это воскресенье в Доме архитектора стартует новый цикл встреч, посвященных истории русского кинематографа. На лекции расскажут о зарождении кино в России и первых экспериментах в этой области. После лекции вместе с киноклубом Kinosekta посетители увидят первый русский фильм «Понизовая вольница» Владимира Ромашкова, снятый в 1908 году. В десяти минутах киноленты сокрыта целая эпоха и история становления кинематографа.

Фотовыставка «Закулисье театра кукол» (0+)

Воронеж, театр кукол «Шут» // Второй этаж

Фото: puppet-shut.ru

Заглянуть за кулисы приглашают всех гостей театра кукол «Шут». Экспозиция посвящена 100-летию театра и объединяет работы Андрея Парфенова и Арика Киланянца. Снимки отображают процесс создания

спектаклей и подготовки к ним, а также атмосферу творчества. Увидеть фотоснимки можно в дни показов спектаклей по билетам, приобретенным на события в театре.

Выставка постеров (0+)

Воронеж, креативный кластер «Станция» // До 12.10

Цикл графичных постеров, посвященный переживаниям и эмоциям, наблюдениям за окружающим миром и рефлексии, представила в галерее креативного кластера дизайнер, фотограф и современный художник Марина Март. В своих работах автор использует в качестве инструментов иронию и постиронию. Каждая работа в этом цикле для нее – это прогресс переосмысления. Вход свободный.