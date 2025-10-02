В Белгороде пятеро детей лечатся в больнице после атак ВСУ

В Белгороде пятеро детей в возрасте от девяти до 17 лет находятся в детской областной больнице после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что у всех пострадавших разная степень травм.

Господин Гладков отметил, что самая юная пациентка Лариса поправляется после минно-взрывной травмы и осколочного ранения бедра, полученных при атаке беспилотника 22 сентября. Елисей, раненый в тот же день, также идет на поправку. Егор, пострадавший при ракетном обстреле 27 сентября, и Ярослав, раненый 29 сентября, ждут выписки.

Губернатор подчеркнул, что при необходимости детей могут направить на реабилитацию в Москву. Он поблагодарил врачей за их работу и заботу о пострадавших.

Сергей Калашников