Пятый блок Нововоронежской АЭС вышел на полную мощность после ремонта

Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС снова работает на полную мощность после планового ремонта, сообщили в пресс-службе станции. 1 октября блок был подключен к электросети, а 2 октября вышел на полную мощность.

Сотрудники АЭС и компании «Атомэнергоремонт» провели все необходимые работы, включая капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также была частично перезагружена активная зона реактора: часть отработавших топливных кассет заменили на новые.

В рамках ремонта специалисты модернизировали схему защиты турбоагрегата и электрическую схему. Внедрили автоматизированную систему контроля состояния защитной оболочки и систему виброшумовой диагностики реакторной установки. Заменили пневмоприводную локализующую арматуру. Эти меры направлены на повышение надежности и безопасности работы энергоблока.

Сергей Калашников