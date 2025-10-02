Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пятый блок Нововоронежской АЭС вышел на полную мощность после ремонта

Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС снова работает на полную мощность после планового ремонта, сообщили в пресс-службе станции. 1 октября блок был подключен к электросети, а 2 октября вышел на полную мощность.

Сотрудники АЭС и компании «Атомэнергоремонт» провели все необходимые работы, включая капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также была частично перезагружена активная зона реактора: часть отработавших топливных кассет заменили на новые.

В рамках ремонта специалисты модернизировали схему защиты турбоагрегата и электрическую схему. Внедрили автоматизированную систему контроля состояния защитной оболочки и систему виброшумовой диагностики реакторной установки. Заменили пневмоприводную локализующую арматуру. Эти меры направлены на повышение надежности и безопасности работы энергоблока.

Сергей Калашников