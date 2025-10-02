В Новочеркасске организатору сбыта немаркированного табака вынесли приговор

В Новочеркасске вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, организатору незаконного хранения и сбыта немаркированных табачных изделий (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что речь идет об предпринимателе Артуре Клатковском. В ходе обысков на используемых им складах изъяли свыше 13 тыс. пачек контрафактного табака на общую сумму в 2 млн руб. Новочеркасский городской суд признал Клатковского виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев