Субсидии переводят в коммерцию

Краевые власти на следующий год заложили почти 219 млн руб. для субсидирования межрегиональных авиаперевозок из Перми. По итогам текущего года эта сумма должна составить более 330 млн руб. На будущий год планируются субсидии для 14 внутренних направлений, а также софинансирование полетов в Минск. В минтрансе региона отмечают рост пассажиропотока по ряду направлений и рассчитывают, что эти рейсы станут коммерческими — билеты на них будут раскупаться и без субсидий. С 2027 года ежегодная сумма субсидий вырастет до 350 млн руб., за счет этого планируется «раскатать» еще несколько направлений. Источники в отрасли говорят, что прогнозировать экономику перевозок в нынешних условиях сложно. Перевозчики отмечают, что у ряда направлений такие перспективы есть, но «северные» рейсы без субсидий авиакомпании не заинтересуют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми. Фото: пресс-служба аэропорта Перми.

Об изменении суммы, выделяемой на субсидирование авиарейсов, говорится в пояснительной записке к проекту закона «О бюджете Пермского края на 2026 году и плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно еще не принятому документу, в следующем году на эти цели планируется направить чуть больше 218,9 млн руб. В текущем году на субсидии с целью организации транспортного обслуживания наземным транспортом было заложено свыше 330,3 млн руб.

Согласно планам краевых властей, в следующем году будут субсидироваться рейсы по 14 направлениям: Казань, Самара, Ярославль, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Когалым, Усинск, Новый Уренгой, Нижневартовск и Горно-Алтайск. В текущем году, согласно данным с сайта Рос­авиации, Прикамье вместе с другими регионами субсидировало рейсы по 13 внутренним направлениям, а также полеты в столицу Беларуси. Впрочем, с 2027 года субсидии планируется увеличить, в течение двух лет на эти цели будет выделяться ежегодно по 357,2 млн руб. Также власти хотят открыть субсидируемые рейсы в Ниж­ний Новгород, Волгоград и Владикавказ. Также продолжится субсидирование рейсов в Минск.

Отметим, что не на все заявленные направления в прошлые годы находились перевозчики, а в ряд городов полетная программа прекращалась из-за малой загрузки бортов. Так, в сентябре прошлого года компания «ЮВТ Аэро» прекратила вылеты в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул. Чуть позже авиаперевозчик «Икар» остановил полетную программу во Владикавказ, а Nordwind — в Махачкалу.

В минтрансе пояснили, что изменение финансирования связано с тем эффектом, который дает механизм субсидирования в последние годы. «Если субсидия на одного пассажира в 2022 году составляла 2,5 тыс. руб., то по итогам первого полугодия 2025-го данный показатель достигает 1,6 тыс. руб., при этом общий пассажиропоток растет. В 2026 году маршруты, которые показывают хорошую загрузку, в летний период будут переведены полностью на коммерческую основу. Это как раз учитывается в параметрах проекта бюджета на следующий год. На 2027 и 2028 годы суммы заложены под возможность открытия новых рейсов и необходимость их „раскатки“ при помощи субсидий»,— пояснили в минтрансе.

Источник в одной из авиа­компаний говорит, что рентабельность того или иного рейса спрогнозировать в среднесрочной перспективе достаточно сложно. «Сейчас фиксируется рост цен на авиатопливо, аэропортовые услуги и оплату труда, не говоря уже о комплектующих,— отмечает он.— Что будет через год или два — сказать очень сложно. Думаю, в итоге все будет проверяться на практике, часть субсидируемых направлений закроется, часть сохранится, меньшая из них может стать рентабельной, но только с учетом роста спроса на внутренний туризм».

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев считает, что субсидии помогают привлекать пассажиров на линии и делают их коммерчески успешными. При этом, по его мнению, есть и такие направления, где из-за невысокого пассажиропотока без дотаций совсем не обойтись, например в северные территории РФ. Такие рейсы в компании выполняют до Нового Уренгоя. Благодаря поддержке правительства Пермского края очень востребованы, по словам гос­подина Трубаева, рейсы до Самары и Казани. Он также отметил коммерческие перспективы у пока субсидируемого рейса до Горно-Алтайска. «Буквально со второго рейса хорошая загрузка»,— отметил гендиректор.

Дмитрий Астахов