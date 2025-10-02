Уфимца признали виновным в незаконном обороте сигарет

Нефтекамский городской суд приговорил 32-летнего уфимца, признанного виновным в незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью более 1,3 млн руб., к 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком на тот же период, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд также назначил ему штраф в 100 тыс. руб. и постановил уничтожить контрафактную продукцию.

Как было установлено в суде, с ноября 2024 по январь этого года фигурант уголовного дела покупал в Уфе у неустановленного лица, материалы которого выделены в отдельное производство, немаркированные сигареты, которые продавал в Нефтекамске.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. пачек сигарет на сумму более 1,3 млн руб.

Майя Иванова