«Ребенку Nevermind» вновь не удалось засудить Nirvana за детскую порнографию

Окружной суд Калифорнии во второй раз отклонил иск Спенсера Элдена к бывшим участникам группы Nirvana и наследникам Курта Кобейна. 34-летний мужчина обвинил их в распространении детской порнографии из-за обложки альбома Nevermind.

Ребенок, изображенный на обложке альбома, и есть Спенсер Элден в четырехмесячном возрасте. Он подавал в суд на группу еще в 2021 году, но тогда суд прекратил дело, так как истец не ответил в положенный срок на ходатайство бывших участников группы об отклонении иска. В ходатайстве ответчики ссылались на истечение срока давности для претензий, а также на то, что раньше истец, наоборот, пользовался своим статусом «ребенка Nevermind»: воссоздал фотографию во взрослом возрасте, продавал копии обложки с автографами на eBaу.

Сегодня окружной судья США Фернандо Олгин во второй раз отклонил иск, поданный Элденом, постановив, что ни один здравомыслящий присяжный не сочтет эту фотографию порнографической. «Если не считать того факта, что истец был обнажен на обложке альбома», ничто «даже близко не подходит к тому, чтобы отнести изображение к сфере действия закона о детской порнографии», заявил судья.

Адвокат Nirvana Берт Дейкслер заявил, что они рады тому, что суд закрыл это бессмысленное дело и освободил его клиентов от ложных обвинений.

