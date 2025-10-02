Прощание с главредом «Вечерней Москвы» Александром Куприяновым пройдет 5 октября

Церемония прощания с главным редактором газеты «Вечерняя Москва» Александром Куприяновым состоится 5 октября в большом зале похоронного дома «Троекурово». Начало запланировано на 11:00 мск, говорится в публикации газеты.

Господин Куприянов умер 2 октября в возрасте 74 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт, сообщал ТАСС первый зам редактора Александр Шарнауд. Гендиректор газеты Георгий Рудницкий говорил, что господин Куприянов ничем не болел и еще за день до смерти строил планы по работе.

Александр Куприянов родился в 1951 году в Хабаровском крае. Окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. Журналистскую карьеру начал на молодежной радиостанции «Факел» в качестве корреспондента. Работал в краевых газетах «Тихоокеанская звезда» и «Молодой Дальневосточник».

В 1981 году начал работать в «Комсомольской правде», где прошел путь от корреспондента до ответственного секретаря газеты и члена редколлегии. Тогда же писал для «Собеседника» (признан иноагентом). Являлся спецкорром обеих газет в Афганистане, Чехословакии и Чечне. В 1991 году занял пост шеф-редактора газеты «Известия», в 2003-м — возглавил «Столичную вечернюю газету», в 2004-м — «Родную газету». Пост главного редактора «Вечерней Москвы» занял в 2011 году и проработал там до последних дней жизни.

Полина Мотызлевская