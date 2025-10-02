Bloomberg узнал о конфликте Мерца и Орбана на саммите ЕС из-за Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите лидеров Европейского союза, который прошел 1 октября в Копенгагене. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

По словам собеседников агентства, конфликт возник во время обсуждения вопросов поддержки Украины и обеспечения безопасности ЕС. Господин Мерц обвинил господина Орбана в срыве обсуждения важных для блока тем, поскольку венгерский премьер использовал право вето, чтобы блокировать введение санкций против России. Кроме того, господин Орбан выступает против членства Украины в Евросоюзе, что вызывает недовольство европейских лидеров.

Перед саммитом господин Орбан заявлял, что ожидает «боя в клетке», поскольку страны ЕС регулярно оказывают давление на Будапешт по украинскому вопросу.