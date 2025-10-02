Илон Маск в состоянии
Во сколько оцениваются активы богатейшего человека в мире
OpenAI стала самой дорогой частной компанией, а ее сооснователь Илон Маск — богатейшим человеком в мире. Состояние предпринимателя достигло $500 млрд. В такую же сумму оценили и капитализацию разработчика Chat GPT. Это произошло после вторичной продажи акций OpenAI. Сотрудники компании продали активы на $6,5 млрд, пишут источники Bloomberg и CNBC. Вместе с тем OpenAI обогнала SpaceX Илона Маска по капитализации.
Фото: Daniel Cole / Reuters
Интерес к OpenAI по-прежнему связан с популярностью рынка искусственного интеллекта, однако такой финансовый успех для компании может быть краткосрочным, говорит аналитик «Финам» Никита Степанов: «OpenAI является флагманом и главным бенефициаром бума по искусственному интеллекту. Будет ли это пик? Ажиотаж может продолжаться очень долго. Но затраты растут, а эффект от искусственного интеллекта потихоньку начинает снижаться. То есть он уже не такой бурный, как был в 2022-м или в 2023 году. Обоснован ли этот пик? OpenAI столько не зарабатывает, и оценка в $500 млрд для такой компании — это слишком дорого. Ни один инвестор, который покупает бизнес, по таким оценкам заходить в него не будет.
Почему так велика вероятность, что это пик оценки компании? Экономика США замедляется, есть проблемы на рынке труда, которые с каждым месяцем дают знать о себе все больше и больше. В апреле у всех случился шок на фоне нового витка тарифной войны между США и Китаем, вполне может быть очередной такой же виток, и тогда люди будут думать не об искусственном интеллекте, а в целом об экономике. И инвесторы прекрасно это знают, что, собственно, и может стать пиком по OpenAI и прочим компаниям, которые выросли на буме искусственного интеллекта».
Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло $500 млрд. Это произошло на фоне роста акций компании Tesla, которой владеет бизнесмен. Накануне они подорожали на 4%. В сентябре совет директоров фирмы отмечал, что Маск снова занял центральную позицию в компании. Позднее предприниматель объявил о покупке акций почти на $1 млрд, пишет Reuters. Впрочем, на состояние Маска могли повлиять и другие активы, считает управляющий директор инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев: «Большая часть состояния Илона Маска — это непубличные активы, например, SpaceX, доля в объединенной компании, куда вошел бывший Twitter. И они переоцениваются с каждым следующим раундом, внося свою небольшую лепту, независимо от котировок акций Tesla. Хотя опционная программа, которая была ему дана, и где он потенциально может довести свою долю до 20% в случае выполнения KPI, тоже важный фактор.
Уже скоро Илон Маск по своему личному состоянию будет сравним с капитализацией всего российского фондового рынка. Сейчас оно буквально на 10-15% ниже. Поэтому вполне возможно, что на состояние Маска за год вырастет на 15-30%. Посмотрим, что будет у Tesla с выпуском роботов. Многие аналитики ставят на то, что это может соказаться мощным бустом. У SpaceX растет капитализация. Мы не видим существенной коррекции на американском фондовом рынке, и в текущей ситуации обвала по ставкам не ожидается, я имею в виду на 30% и более. Соответственно, есть все шансы на то, что состояние крупнейших бизнесменов Америки будет расти».
Вторым богатейшим человеком остается глава компании Oracle Ларри Эллисон, его состояние Forbes оценивает в $350 млрд.
