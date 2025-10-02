Илон Маск в состоянии

OpenAI стала самой дорогой частной компанией, а ее сооснователь Илон Маск — богатейшим человеком в мире. Состояние предпринимателя достигло $500 млрд. В такую же сумму оценили и капитализацию разработчика Chat GPT. Это произошло после вторичной продажи акций OpenAI. Сотрудники компании продали активы на $6,5 млрд, пишут источники Bloomberg и CNBC. Вместе с тем OpenAI обогнала SpaceX Илона Маска по капитализации.

Интерес к OpenAI по-прежнему связан с популярностью рынка искусственного интеллекта, однако такой финансовый успех для компании может быть краткосрочным, говорит аналитик «Финам» Никита Степанов: «OpenAI является флагманом и главным бенефициаром бума по искусственному интеллекту. Будет ли это пик? Ажиотаж может продолжаться очень долго. Но затраты растут, а эффект от искусственного интеллекта потихоньку начинает снижаться. То есть он уже не такой бурный, как был в 2022-м или в 2023 году. Обоснован ли этот пик? OpenAI столько не зарабатывает, и оценка в $500 млрд для такой компании — это слишком дорого. Ни один инвестор, который покупает бизнес, по таким оценкам заходить в него не будет.

Почему так велика вероятность, что это пик оценки компании? Экономика США замедляется, есть проблемы на рынке труда, которые с каждым месяцем дают знать о себе все больше и больше. В апреле у всех случился шок на фоне нового витка тарифной войны между США и Китаем, вполне может быть очередной такой же виток, и тогда люди будут думать не об искусственном интеллекте, а в целом об экономике. И инвесторы прекрасно это знают, что, собственно, и может стать пиком по OpenAI и прочим компаниям, которые выросли на буме искусственного интеллекта».

Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло $500 млрд. Это произошло на фоне роста акций компании Tesla, которой владеет бизнесмен. Накануне они подорожали на 4%. В сентябре совет директоров фирмы отмечал, что Маск снова занял центральную позицию в компании. Позднее предприниматель объявил о покупке акций почти на $1 млрд, пишет Reuters. Впрочем, на состояние Маска могли повлиять и другие активы, считает управляющий директор инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев: «Большая часть состояния Илона Маска — это непубличные активы, например, SpaceX, доля в объединенной компании, куда вошел бывший Twitter. И они переоцениваются с каждым следующим раундом, внося свою небольшую лепту, независимо от котировок акций Tesla. Хотя опционная программа, которая была ему дана, и где он потенциально может довести свою долю до 20% в случае выполнения KPI, тоже важный фактор.

Уже скоро Илон Маск по своему личному состоянию будет сравним с капитализацией всего российского фондового рынка. Сейчас оно буквально на 10-15% ниже. Поэтому вполне возможно, что на состояние Маска за год вырастет на 15-30%. Посмотрим, что будет у Tesla с выпуском роботов. Многие аналитики ставят на то, что это может соказаться мощным бустом. У SpaceX растет капитализация. Мы не видим существенной коррекции на американском фондовом рынке, и в текущей ситуации обвала по ставкам не ожидается, я имею в виду на 30% и более. Соответственно, есть все шансы на то, что состояние крупнейших бизнесменов Америки будет расти».

Вторым богатейшим человеком остается глава компании Oracle Ларри Эллисон, его состояние Forbes оценивает в $350 млрд.

Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер Фото: AP Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета Фото: Reuters После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии Фото: AP / Paul Sakuma Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил Фото: AP / Paul Sakuma, file Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась Фото: AP / Mark Lennihan Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива Фото: AP / Mark Lennihan Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа» Фото: Reuters Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС Фото: AP / Jae C. Hong Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск Фото: Reuters Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы Фото: Robyn Beck / Pool / AP Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший

На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя Фото: Paramount Pictures 6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки Фото: SpaceX Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект Фото: Chris Carlson / AP С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил Фото: Carlo Allegri / Reuters В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км

На фото: Илон Маск во время презентации Model Y Фото: Jae C. Hong / AP В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар Фото: Ringo H.W. Chiu / AP 30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС Фото: Reuters / Steve Nesius В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 и 2024 годах он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно Фото: Michele Tantussi / Reuters Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8 тыс. до 1,5 тыс. В апреле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, и вскоре покинул пост гендиректора. В июне того же года Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он заявлял, что логотип с птицей не соответствует его видению. За год после покупки стоимость соцсети упала более чем в два раза — до $19 млрд Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters В ноябре 2023 года Маск оказался в центре скандала, после того как согласился с мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Егор Парфенов