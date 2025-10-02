Проблемный участок дороги у Чусовского моста будет расширен

Строители ликвидируют сужение дороги рядом с Чусовским мостом в районе поворота на водозабор, сообщает министерство транспорта Пермского края. Для расширения проезжей части устроено земляное полотно, уложен щебень, участок заасфальтирован, ведется подготовка к установке разделительных блоков. На «старом» мосту через Чусовую начался демонтаж плит и укрепление пролетов. Дорожники собираются усилить пролетные строения и стенки балок.

Кроме того, на парковке у кладбища «Банная гора» вблизи моста обустроены тротуары и заезд, после асфальтирования парковку откроют для транспорта. На улице Корсуньской подрядчик обновил покрытие и сейчас занимается обустройством тротуаров. На железнодорожном путепроводе ведется завершающий этап работ — выправка рельсошпальной решетки. После этого начнется приемка объекта со стороны РЖД.

В ночь со 2 на 3 октября движение транспорта в районе съезда к поселку Пальники будет полностью закрыто в обе стороны с 1:00 до 6:00. На этом участке будут устанавливать пролетное строение надземного пешеходного перехода на опорные части.