Гидрометцентр предупредил об аномально холодной зиме

Гидрометцентр России прогнозирует, что зимний период с 2025 на 2026 год будет значительно холоднее предыдущего. По данным синоптиков, температура в декабре, январе и феврале на большей части страны опустится ниже уровней прошлогодних показателей.

Особенно холодным ожидается ноябрь на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, а также в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Январь прогнозируют холоднее в европейской части России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Низкие температуры февраля ожидаются в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

В декабре средняя температура будет ниже, чем в 2024 году, практически на всей территории страны. При этом синоптики отмечают, что март может преподнести сюрпризы: на большей части России среднемесячная температура, вероятно, превысит климатическую норму.