Аудитория Max превысила 40 млн пользователей

В мессенджере Max зарегистрировано более 40 млн пользователей, сообщила компания. Количество отправленных сообщений достигло 2 млрд, а звонков — 500 млн.

Более 8000 авторов, ранее работавших в «ВКонтакте», «Дзене», Telegram и «Одноклассниках», создали свои каналы в Max. Среди новых блогеров — актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, певицы Анна Семенович и Валерия, а также продюсер Иосиф Пригожин.

В конце августа — начале сентября количество звонков в Max резко увеличилось по сравнению с июлем, превысив 8 млн в день. Средняя продолжительность голосового вызова составляет около 9 минут, а групповые звонки — 58 минут. В мессенджере насчитывается более 1,2 млн групповых чатов. Пользователи отправили более 3 млн видеокружков.