В Ярославской области пока не выявлено случаев гриппа

В Ярославской области не зафиксировано случаев заболевания гриппом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве заверили, что традиционно с приходом осени произошел подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако среди заболевших «циркулируют вирусы негриппозной этиологии».

«Групп детских садов, закрытых на карантин по ОРВИ, не зарегистрировано. Чуть более десяти классов в школах закрыты на карантин»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе запланирована вакцинация против сезонного гриппа 470 тыс. взрослых жителей и 120 тыс. детей.

Алла Чижова